الحداد يقود الوداد للفوز على الرجاء في ديربي المغتربين

ادريس دحني - هبة بريس

تمكن فريق الوداد البيضاوي من تحقيق فوز مستحق على حساب الرجاء البيضاوي في ديربي المغتربين بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الطرفين برسم مؤجل الجولة العاشرة بملعب مراكش الكبير بعدما تم اغلاق مركب محمد الخامس بسبب الاصلاحات .

الشوط الأول تميز بتفوق واضح للفريق الأحمر , بحيث استغل الوداد البيضاوي الغيابات التي تعرفها التركيبة البشرية للمدرب خوان كارلوس جاريودو , واستطاع السيطرة على وسط الميدان والضغط على دفاع الرجاء , مما أسفر عن فرص سانحة للتسجيل كانت ابرزها الكرة التي ارتطمت بعارضة الخارس انس الزنيتي , في المقابل كان الرجاء البيضاوي يعتمد على الهجمات المرتدة وانسلالات زكريا حدراف وتمريرات الحافيضي لكنها لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الوداد لينتهي الشوط الأول بنتيجة البيضاء في مباراة افتقدت للمسة الجماهير والالطرات والتي قررت مقاطعة الديربي .

الشوط الثاني كان اكثر دينامية بحيث عرف ضغط ودادي في الدقائق الأولى تبعه استفاقة للخصم الرجاوي والذي خلق فرص حقيقة للتجسيل , استمر بعدها الهجوم والدفاع بين الفريقين الى غاية الدقيقة 68 والتي ستعرف اعلان الحكم عن ضربة جزاء للرجاء بعدما تمكن ياجور من اقتناصها بدهاء , لكن عبد الرحيم اشاكير كان له رأي أخر بحيث ارسل ضربة الجزاء فوق مرمى التكناوتي , ولأن من يضيع يسجل عليه عاقب الحداد الرجاء على تضييع ضربة جزاء بتسجيله للهدف الأول للوداد في الدقيقة 78 لينهي بذلك صيامه عن التسجيل ويطرد النحس الذي رافقه طيلة دورات .

وفي حدود الدقيقة 81 وعندما كان زكريا حدراف في طريقه نحو التغيير قام بحركة مشينة بيده تجاه الجماهير مما كلفه بطاقة حمراء مباشرة من الحكم زادت ومن انفعاله وافقدته صوابه لولا تدخل زملائه الذين رافقوه الى خارج ارضية الملعب , واستمرت النتيجة على حالها لينتهي اللقاء بفوز الوداد البيضاوي بهدف دون مقابل مكنه من الابتعاد في صدارة الدوري الاحترافي , مع تسجيل حصول الناهيري على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع .

وبهذه النتيجة رفع الوداد البيضاوي رصيده للنقطة 27 ليفض الشراكة في الصدارة مع حسنية أكادير , فيما تجمد رصيد الرجاء البيضاوي في النقطة 17 مع مبارتين مؤجلتين .

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