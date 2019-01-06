ملك ماليزيا سلطان محمد الخامس يتخلى عن العرش لأسباب مجهولة

هبة بريس ـ وكالات

اعلن القصر الرئاسي في ماليزيا الأحد أن الملك سلطان محمد الخامس قد تخلى عن العرش، في سابقة هي الأولى منذ استقلال البلاد عن بريطانيا في 1957. وذكرت تقارير على الإنترنت أن الملك (49 عاما) تزوج ملكة جمال موسكو السابقة في روسيا.

وأعلن بيان صادر عن القصر الملكي الماليزي الأحد أن الملك سلطان محمد الخامس، البالغ من العمر 49 عاما، تخلى عن العرش لأسباب مجهولة.

وهذه المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

وجاء في البيان أن “القصر الوطني يبلغ الشعب بأن جلالته استقال من منصبه كالملك الـ15 مع دخول ذلك حيز التنفيذ في 6 كانون الثاني/يناير”.

وقد سرت تساؤلات بشأن مستقبل الملك، الذي تولى العرش في ديسمبر 2016، منذ طلب إجازة لتلقي العلاج في تشرين نوفمبر. وذكرت تقارير على الإنترنت أنه تزوج ملكة جمال موسكو السابقة في روسيا.

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