إسرائيل تحصر ممتلكات اليهود في الدول العربية وتطالب بـ250 مليار دولار

هـــبة بريس

قالت العديد من الوكالات ان إسرائيل كشفت للمرة الأولى عن ممتلكات اليهود في الدول العربية، ونسبت هذا الجديد لتقرير بثه التلفزيون الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن “ممتلكات اليهود المفقودة في الدول العربية بلغت نحو 250 مليار دولار” ، و أن اليهود لهم ممتلكات تقدر بنحو 50 مليار دولار في تونس وليبيا فقط.

وبحسب موقع “المصدر” الإسرائيلي، فإن الكشف عن هذه الأرقام الضخمة يأتي في إطار الاستعدادات لما بات يعرف بـ”صفقة القرن” التي تقوم عليها الولايات المتحدة.

وقال الموقع إن إسرائيل تنوي طلب الحصول على تعويضات مقابل الممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية.

والممتلكات اليهودية المفقودة، بحسب التلفزيون الإسرائيلي، توجد في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن وتونس وليبيا.

وتقول ذات المصادر أن التلفزيون الإسرائيلي قال إنه في حال أعيدت تلك الممتلكات، أو قيمتها، فإنه لن يستفيد منها اليهود من أصول عربية، بل ستوضع في صندوق دوليّ خاص لصالح إسرائيل.

ونقل موقع “المصدر” عن وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جملئيل، قولها: “آن الأوان لتصحيح الظلم التاريخي الذي ساد بسبب المذابح المنظَّمة في الدول العربية وإيران، ولإعادة الممتلكات التي خسرها مئات آلاف اليهود إلى أصحابها”.

وأضافت: “لا يمكن الحديث عن الشرق الأوسط دون الأخذ بعين الاعتبار اليهود الذين اضطروا إلى ترك الجاليات اليهودية المتطورة في ظل العنف، ويجب الاعتراف بالجرائم التي ارتُكبت بحق اليهود”.

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