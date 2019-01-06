مظاهرات السودان تتواصل والحكومة تقرر إعادة فتح المدارس

هبة بريس ـ وكالات

بث ناشطون سودانيون، الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها مشاهد من مظاهرات خرجت في مختلف المدن والولايات السودانية تلبية لدعوة هيئات ونقابات، في إطار الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأظهرت تسجيلات خروج شبان في أحد شوارع الخرطوم، فيما نشرت حسابات أخرى ما قالت إنه وقفة لأساتذة الجامعات في الخرطوم، دعما للاحتجاجات.

بدورها، نقلت وكالة لأناضول للأنباء عن شهود عيان قولهم إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، وسط الخرطوم.

وأفاد الشهود بأن المتظاهرين تجمعوا في شارع الحوادث القريب من أحد الشوارع الرئيسية الذي يؤدي إلى شارع القصر، وهو أحد الأماكن الأربعة التي حددها تجمع المهنيين لانطلاق مواكبه نحو القصر الجمهوري لتقديم مذكرة للمطالبة بتنحي البشير.

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