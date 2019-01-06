أكادير : تسربات لمياه صالحة للشرب بكورنيش المدينة ( صور )

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في الوقت الذي تستعد فيه أغلبية المكتب المسير لبلدية أكادير، المنتمية لحزب ” بيجيدي” عرض حصيلة عملها أمام مناضلي الحزب ، لازالت الاعطاب تشوب عدد من مرافق المدينة، والتي كشفت عن سوء التسيير او اللامبالاة في تدبير أمور المواطنين. بأكبر كورنيش بالمملكة، ظهرت عيوب تسربات مياه صالحة للشرب، بدأت تتدفق مند ازيد من أسبوعين، دون ان تتدخل أي جهة ما، بالرغم من وجود إدارة لشاطئ أكادير، يعهد لها مراقبة كل إختلال والعمل على إصلاحه، كما أن الوضع كشف أن الرئيس ونوابه لا يتجولون بالمدينة للاطلاع على مثل هذه الاوضاع، يعني أن هؤلاء يعتمدون فقط على الموظفين، فمن كان له ضمير مهني سيتدخل، ومن كان ينتظر فقط أجرته في اخر الشهر فذلك شيء معلوم.

والمثير للتساؤل، أليس فاتورة تلك المياه المتدفقة لازيد من أسبوعين، ستقتطع من خزينة البلدية يعني من المال العام.

وحصلت ” هبة بريس” على صور، تكشف تلك التدفقات في مكان أساسي بالمدينة، يتجول به السياح الاجانب، اليس هذا مظهر سيكتشف من شاهده، أن المدينة تسير بدون ” ربان” الى وجهة غير معلومة، في حين أن المجلس انخرط في تطاحنات داخلية مجانية مجانبة للالتزام الذي قطعه الحزب المسير للبلدية تجاه الساكنة إبان الانتخابات الجماعية الاخيرة.

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