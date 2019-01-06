مواجهات باللكمات وفنون القتال بين الشرطة و”السترات الصفراء”

هبة بريس ـ وكالات

تناقلت مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر لجوء رجال الشرطة الفرنسية والمحتجين في صفوف “السترات الصفراء” إلى أساليب الملاكمة والقتال القريب خلال المواجهات الأخيرة بينهم.

ويظهر أحد المقاطع ضابط شرطة وهو ينهال بالضرب بشراسة على وجه شاب، وذلك عند تفريق مظاهرة احتجاجية في مدينة تولون جنوبي فرنسا أمس السبت.

وكان الشاب كما يبدو واضحا في التسجيل، يتحدث بهدوء مع رجال الشرطة، دون أن يشكل أي خطر عليهم.

وبعد لحظات من هذا الحادث، اعتدى نفس الشرطي على شخص آخر كان ضمن مجموعة من “السترات الصفراء”، حيث دفعه بقوة ولكمه عدة مرات على وجهه.

وتمكن ناشطون من تحديد هوية الشرطي، حيث تبين أنه قد منح وسام جوقة الشرف قبل عدة أيام.

في المقابل، ظهر في فيديو آخر لأحد المحتجين وهو يهاجم رجال الشرطة بطريقة تؤكد أنه ملاكم محترف، ويجبر طوق الشرطة على التراجع.

⚡️RACISME ? – CHOC ⚠️ / Un policier mets des droites 🤜🏻 à un jeune manifestant noir lors de l’#Acte8 des #GiletsJaunes pic.twitter.com/6W3QulCptx — Pure. (@PureTele) January 5, 2019

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