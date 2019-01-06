بالفيديو.. أستاذ يقلب الطاولة على تلميذة داخل القسم!

هبة بريس ـ الربــاط

وثق مقطع فيديو، تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت (5 يناير)، لحادثة قلب طاولة على تلميذة من طرف أستاذ داخل فصل دراسي.

ويظهر في مقطع الفيديو رجلا يرجح انه استاذ، محاطا بمجموعة من التلاميذ، أغلبهم إناث، في شد وشذب، قبل أن يقلب الطاولة بإحداهن فيما احدى التلميذات تتعجب بقولها ” اشنو هادشي استاذ ”

ويعيد هذا المقطع إلى الأذهان حادث الاعتداء الذي كانت تعرضت له تلميذة على يد أستاذ لمادة الرياضيات في ثانوية الإمام مالك في مدينة خريبكة، والذي أثار جدلا كبيرا انتهى بتنازل أسرة التلميذة عن متابعة الأستاذ بعد أيام قضاها رهن الاعتقال.

الى ذلك ، يعم التساؤل ان كان الفيديو حديث التسجيل في غياب أي معطيات عن مكان توثيقه ، فيما ينتظر ان تخرج الوزارة المعنية ببيان توضيحي في النازلة .

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