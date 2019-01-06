الناظور.. عطب في إشارة المرور الضوئية تتسبب في حادثة سير خطيرة

هبة بريس : وجدة

عرفت الطريق الرابطة بين أزغنغان والناظور أمس السبت 5 يناير الجاري حادثة سير خطيرة بسبب اصطدام سيارتين من نوع “مرسيديس”.

وحسب مصدر مطلع، فالاصطدام ناجم عن عطب في إشارة المرور الضوئية ،وأن إحدى السيارتين كانت قادمة من أزغنغان حيث لم ينتبه سائقها إلى تعطل إشارة المرور الضوئية التي كانت تسمح بالعبور، قبل أن يصدم السيارة الأخرى التي كان على متنها أربعة أفراد من عائلة واحدة أب، وأم، وطفلان.

وأسفرت الحادثة عن إصابات متفاوتة الخطورة (الأم وأحد طفليها)، وتم نقلهما إلى المستشفى الحسني بالناظور لتلقي الاسعافات الضرورية