خـبير : حزب”البيجيدي”يعاني افتقاد المصداقية بسبب صور منسوبة لنائبة “إسلامية”

هبة بريس ـ الرباط

قال الخبير البرلماني المغربي، وأستاذ القانون، رشيد لزرق إن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمى له رئيس الحكومة المغربية، والمعروف عنه توجهاته “الإخوانية المتشددة” يعاني من حالة من افتقاد المصداقية، بسبب صور منسوبة للنائب أمينة ماء العينين،

واشار الازرق أن الأزمة بدأت بنشر عدد من وسائل الإعلام لصور للنائبة، المعروفة بحجابها ومواقفها المتشددة، وهو ما تبعه شن عدد من المعارضين ومن بينهم رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الحبيب الحاجي حملة ضد سياسة حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر أن الواقعة تؤكد على سياسة الإزدواجية التي يمارسها الحزب، لافتا إلى أن ماء العينين نفسها سبق وقالت إن “إرتداء الحجاب هو الفيصل بين المسلمة وغيرها، ومع ذلك فهي لا تمانع من أن تكون احيانا غير مسلمة عندما تكون خارج الوطن عندما تتخلص من الحجاب”

وأشار الخبير المغربي لـ ـ ” سبونتيك “ أن القضية لا تتعلق بالحرية الشخصية للنائبة في ارتداء ما تريده من ملابس، ولكن في طبيعتها المتشددة وشهرتها داخل المجتمع المغربي بآرائها الإسلامية المتشددة، فضلا عن انتمائها الحزبي الإخواني.

وكشف الخبير المغربي إلى أن الأزمة السياسية الحادثة والغليان الحادث في صفوف حزب العدالة والتنمية، والتفاعل المجتمعي مع الواقعة من قبل المغاربة لابد أن يتبعه جرأة من النائبة المغربية في إقامة دعوى قضائية حقيقية، و ليس فقط من باب محاولة امتصاص الانتقادات، لكي يتسنى للرأي العام توضيح الصادق من الكاذب، وحتى يقول القضاء كلمته، يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات حاسمة تجاه حماية حياة الحبيب حاجي من اعتداءات مناصري حزب العدالة والتنمية عليه ، بسبب كشفه لتلونهم القيمي، ومحاولة إخفاء حقيقة اتجارهم بالدين و هذا لا يتسامح معه الإخوان.

وتخوف الخبير البرلماني المغربي من مصير مشابه لمصير الكاتب الصحفي المصري المعارض للجماعات الإسلامية المتشددة فرج فودة، والتونسي شكري بلعيد والمغربي عمر بنجلون، ممن أسماهم “قوى التدين السياسي والمناصرين لأفكار سيد قطب الإخوانية”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 2 4