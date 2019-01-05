مقتل ضابط وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة بالقاهرة

هبة بريس - وكالات

قتل ضابط وأصيب آخر بجروح في انفجار عبوة ناسفة مساء اليوم السبت بمحيط إحدى الكنائس شرق القاهرة.

وأكد مصدر أمني أن ضابطا في المفرقعات قتل وأصيب آخر بجروح في انفجار عبوة ناسفة بمحيط كنسية العذراء شرق القاهرة.

وكان الجيش المصري قد أعلن استنفارا عسكريا وأمنيا لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية، استعدادا لاحتفال المسيحيين بعيد الميلاد. ويحتفل المسيحيون في مصر، بعيد الميلاد في 25 دجنبر الجاري، بالنسبة لطوائف بينها الكاثوليكية و7 يناير لطوائف بينها الأرثوذكسية.

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