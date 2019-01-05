سطات… أساتذة الغد يخضعون للاختبارات الشفوية وزروقي يُتابع الوضع

محمد منفلوطي - هبة بريس

محمد منفلوطي_هبة بريس

انطلقت اليوم السبت عملية الاختبارات الشفوية والتطبيقية الخاصة بمباريات توظيف أساتذة الغد بموجب عقود فوج 2019 المنظمة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات.

العملية التي احتضنتها الثانوية الإعدادية مولاي اسماعيل أعطى انطلاقتها المدير الإقليمي بمديرية التعليم بسطات محمد زروقي، الذي استبق الأمر بعقد اجتماعات ماراطونية مع اللجان التي أسندت لها عملية الاشراف على اجراء الاختبارات الشفوية للعديد من أساتذة التعليم الابتدائي حث من خلالها على بذل المجهودات لانجاح هذه المحطة خدمة للمنظومة.

وقد وقف المسؤول الاقليمي على سير العملية من خلال قيامه بجولات ميدانية لتتبع العملية عن كثب، حث من خلالها الجميع على الانخراط الجدي والمسؤول من أجل ضمان الظروف الملائمة واحترام مبدأ الاستحقاق، والعمل على توفير جو ملائم وسليم لاجراء الامتحانات.

وفي اليوم الأول التزم الممتحنون بروح القانون دون تسجيل أي حالات من شأنها أن تربك السير العادي، في الوقت الذي جندت فيه المديرية الاقليمية أطرا إدارية وتربوية لجان تفتيش تسهر على التتبع والمراقبة والزيارات الميدانية حرصا على تكافؤ الفرص وضمانا للشفافية والنزاهة.

ويشار ان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد نوّه في وقت سابق في لقاء مع هبة بريس، (نوّه) بالدور الريادي الذي تقوم به هذه الفئة التي اختزل دورها في جملة واحدة قائلا: “هم المستقبل، هم المعول عليهم”، مضيفا أن الوزارة من خلال مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم الذين تم توظيفهم بموجب عقود لسد الخصاص الكبير الذي كانت تعرفه مؤسسات التعليم العمومي، تمت تسمية هؤلاء ب “موظفي الأكاديميات” عوض الأساتذة الموظفين بموجب عقود الذي يحملونه حاليا، حيث سيتمتعون وفق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهم بجميع حقوقهم تماما مثل موظفي المؤسسات العمومية المستقلة من قبيل المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للنقل، والمكتب الوطني للمطارات، والمديرية العامة للأمن الوطني.

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