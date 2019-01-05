درك وزان يحجز 140 طنا من المخدرات

هبة بريس - وزان

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للدرك بتطوان، زوال يومه السبت خامس يناير الجاري، منزحجز أكثر من 140 طنا من المخدرات.

وذكر مصدر مسؤول أن التحريات والتحقيقات الأمنية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بسرية الدرك بوزان، وبتنسيق وإشراف من القيادة الجهوية، مكنت من حجز 140 طنا من مسحوق الكيف معد للتصنيع والتحويل إلى مادة الشيرا، و60 كيلغرام من مخدر الشيرا، وذلك بضيعة بدوار دار الشاب الكائن بجماعة سيدي أحمد الشريف التابعة لقيادة سيدي بوصبر إقليم وزان.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى خلال عملية المداهمة والحجز أعتقال مشتبه فيه، بينما تم حجز سلاح ناري بذات الضيعة، فيما مكنت التحقيقات الأولية مع المشتبه فيه من تحديد هوية إثنين من شركاءه، اللذان تم تحرير مذكرة بحث وإعتقال بشأنهما.

وشدد المصدر أنه جرى وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجرى معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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