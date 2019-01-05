مهاجرون عالقون بالبحر ودولة أوربية مستعدة لقبولهم

هبة بريس- وكالات

مازالت سفينتان لإنقاذ مهاجرين، يسيرهما نشطاء ألمان وعلى متنهما 49 مهاجرا، بانتظار ميناء للرسو فيه اليوم السبت 05 يناير بعد قضاء أيام عالقتين أمام ساحل مالطا في البحر المتوسط.

وقال روبن نويغباور، وهو متحدث باسم منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية: “بشكل عام، الوضع على متنهما متوتر للغاية”. وأضاف: “البلد قريب، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر يتخذ 49 شخصا رهائن منذ أسبوعين”.

يذكر أن سفينة “سي ووتش 3” أنقذت 32 شخصا كانوا في محنة في عرض البحر قبالة السواحل الليبية في 22 دجنبر ، وتم منعها منذ ذلك الحين من الرسو في إيطاليا أو مالطا. ومن بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم أربع نساء وسبعة أطفال، أربعة منهم غير مصحوبين بذويهم.

وتنتظر أيضا سفينة “بروفيسور ألبرشت بينك”، التي تشغلها منظمة “سي أي” الألمانية غير الحكومية، تصريحا للرسو. وأنقذت سفينة بروفيسور ألبريشت بينك 17 شخصا آخر في وسط البحر المتوسط في 29 دجنبر الماضي .

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