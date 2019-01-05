مختلٌّ عقلي يعتدي على أستاذة بسكين بمديرية خريبكة

هبة بريس - خريبكة

اقتحمَ شخص يعاني من اضطرابات عقلية، صباح الجمعة 04 يناير 2019، حجرة الدرس بفرعية المشهود التابعة لمجموعة مدارس أولاد عيسى دائرة وادي زم، وأصاب أستاذة بخدوج نقلت على اثرها للمستشفى .

.وقالتْ مصادر هبة بريس إن المختل العقلي لاذ بالفرار بعد تعالي أصوات الأستاذة والتلاميذ، والتحاق بعض نساء الدوار ، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الأستاذة صوب المستشفى لتلقي العلاج الضروري، فيما أوقفت عناصر الدرك الملكي المعتدي، واقتادته للمخفر للتحقيق معه، قبل اطلاق سراحه في اليوم الموالي

وأفادتْ مصادرنا ان الاخير اربعيني سبق وهشم الزجاجة الامامية لسيارة ممرض بالجماعة

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