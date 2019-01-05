كتاب أطفال مغاربة بدون خريطة فلسطين ينسب القدس لاسرائيل يثير ضجة

هبة بريس – الرباط

أثار كتاب موجه للاطفال ويباع في الاسواق الممتازة المغربية ، جدلا ونقاشا واسعين بمواقع التواصل الاجتماعي ، لتضمنه معطيات تاريخية مغلوطة تتعلق بخريطة فلسطين وعاصمتها القدس ، حيث حذفت دولة فلطسين كليا من الخريطة وعوضها بدولة “اسرائيل ” ونسب لها كل المعالم الاسلامية بما فيها المسجد الاقصى .

وأظهر الكتاب الذي تم تداول بعض صفحاته على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، استعمال علم اسرائيل المكون من النجمة السداسية معتبرا القدس عاصمتها ، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا بدا واضحا من خلال سيل التعليقات .

وكشفت مصادر متطابقة أن الكتاب الموجه للاطفال من أجل المطالعة تنره احدى دور النشر بالعاصمة الاقتصادية دون أن يتبين ما اذا كان يعتمد كمرجع ببداغوجي لدى بعض المدارس الخصوصية ام لا .

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