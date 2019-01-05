نوفل بخات : لم نسرق تصميم ملعب تطوان والمهندس الاسباني “ابتزني” وسيّس القضية (فيديو)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

بعد الخرجة الاعلامية للمهندس الاسباني “ك.ل” والتي يتهم فيها شركة الهندسة المغربية المكلفة بمشروع المركب الرياضي الكبير بتطوان بسرقة التصميم الخاص بالملعب ، وهي التصريحات التي تناقلتها وسائل اعلام اسبانية ، نفى المهندس المعماري المغربي نوفل بخات ماجاء على لسان لاميرا جملة وتفصيلا .

وأوضح بخات في لقاء اجرته معه جريدة “هبة بريس ” الالكترونية ، أن تصريحات المهندس الاسباني لاتعدو كونها تشهيرا وافتراء الغرض منه التشويش على التصميم النهائي للمشروع ، لافتا – المهندس المغربي – الى أنه لم يفهم سبب هذا التهجم المفاجئ عليه عبر وسائل الإعلام، بعد 5 سنوات من انطلاق المشروع ووصوله للمراحل النهائية، مشددا على أنه ” يحتفظ بحقه في رفع دعوى قضائية ضد المهندس الإسباني ومتابعته بتهمة التشهير والابتزاز ”.

جدير ذكره، أن ملعب تطوان الجديد والذي أعطيت انطلاقته نهاية عام 2015، يوجد في منطقة الملاليين بالمدينة، وسيشيد على مسافة 36 هكتار، ومن المنتظر أن يتسع لحوالي 40 ألف مناصر، كما ينتظر أن يسلم هذه السنة.

(تفاصيل أكثر يرويها المهندس المعماري في تسجيل مصور أسفله )

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