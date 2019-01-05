من اجل النهوض بالرياضة …تأسيس مكتب لأكاديمية فنون الحرب بخريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

انعقد يوم الجمعة بقاعة خاصة على الساعة الرابعة زوالا ، الجمع العام التأسيسي لاكاديمية الفنون الحربية بخريبكة في بادرة لتقوية التواجد الفعلي لكل الفنون الحربية بالمدينة .

وافتُتِح الجمع العام بكلمة رئيس اللجنة التحضيرية الاستاذ ” حرار احمد ” الذي تحدث عن الاهداف من تأسيس هذه الاكاديمية اذ اقر الاخير ان الاكاديمية تسعى لتجميع فنون الحرب وتوحيد عملها وتازرها والبحث عن شركاء للنهوض بالرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين خصوصا بين الاطفال والشباب لتجنيبهم الانحراف والتعاطي للممنوعات

كما جاء على لسان الاخير ان الاكاديمية تهدف الى اقامة مهراجانات رياضية وخلق الفرجة في مدينة تختنق وتنعدم فيها مرافق الترفيه … وكذا تكريم الابطال الذين اعطوا الكثير في مختلف الانواع الرياضية ورفعوا علم المغرب في اكثر من ملتقى دولي وقاري .

بعد ذلك تمت قراءة القانون الأساسي للاكاديمية و مناقشته و المصادقة عليه بالإجماع ، ليتم بعد ذلك تشكيل أعضاء المكتب الذي جاء على النحو الاتي :

الرئيس : احمد حرار

الرئيس المنتذب : عبد الحميد السليماني

نائب الرئيس : محمد هود

الكاتب العام : محمد بوزكراوي

نائبه : مصطفى حرمالي

الامين العام : حميد توام

نائبه : مصطفى امحضار

مستشارون :

بوعبيد الحاج الماحي

الحسين سلوان

سعيد بوخرسة

نجاة مارسيل

إكرام توام

رشيد عياطي

محمد الصفحي

عبد القادر بكاري

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