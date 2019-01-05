العثماني يرشح بنكيران لتعويض الرميد في لجنة الدفاع عن “حامي الدين”

هبة بريس – الرباط

قالت مصادر متطابقة أن سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، رشح عبد الاله بنكيران لتعويض مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والقيادي في حزب المصباح ، لرئاسة ما سمي ب “لجنة حزب العدالة والتنمية المساندة للقيادي البارز في حزب البيجيدي حامي الدين ” الذي يتابع بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري ايت الجيد .

واضافت ذات المصادر أن قيادات العدالة والتنمية تعتزم تغيير رئاسة اللجنة المكلفة بالدفاع عن حامي الدين ، وتعويض مصطفى الرميد الذي يتولى حقيبة وزارية ممثلة في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ، حيث من المفروض باعتباره عضوا في الحكومة أن يبقى محايدا خاصة وأن القضية معروضة أمام القضاء ليقول كلمته فيها مرة ثانية .

وأردفت المصادر ذاتها أن عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق مرشح أن يرأس اللجنة سيما أن القرار عرض عليه وينتظر أن يبدي رأيه بخصوصه في القادم من الايام ، وفي حالة رفضه فان ذات المصادر رجحت كفة المحامي عبد الصمد الادريسي .

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