احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، زوال اليوم السبت، من إجهاض عملية تهريب كمية من المخدرات كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني،في بلاغ لها، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ضبطت مصالح الأمن شاحنة موصولة بمقطورة مسجلة بالمغرب، داخل أحد أرصفة الميناء، وبعد تفتيشها بواسطة الكلاب المدربة للشرطة تم العثور داخلها على تجويف داخلي يضم أكياسا ورزما متعددة من مخدر الحشيش.

وأضاف المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف سائق الشاحنة الذي تم تشخيص هويته، علاوة على توقيف جميع المتورطين في محاولة تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، والتي لازالت عملية وزنها متواصلة.

وتنـــدرج هـــذه القضية،حسب المصدر ذاته ، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

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