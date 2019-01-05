فاس: قافلة طبية مجانية لساكنة جنان الورد من تنظيم نائب برلماني

ع.محياوي- هبة بريس

في إطار سياسة القرب الذي ينهجها حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة فاس، قام النائب البرلماني رشيد الفايق بدعم منه اليوم السبت 05 يناير 2019, بمقاطعة جنان الورد ،على تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات ، استفادت منه أزيد من 350 من نساء المنطقة ، شملت فئات الأسر الفقيرة والمعوزة .

وقد تجند لهذه الحملة الطبية طاقم من مختلف التخصصات ،داء السكري والغدد والضغط، سرطان الثدي، كشوفات داء فقدان المناعة، الربو، وطبيب اختصاصي في بالنساء ، معززين بطبيب الطب العام ، كما شملت الحملة أيضا توزيع أدوية مجانية على الحالات الحرجة ذات الضرورة القصوى.

وقد لقيت هذه التظاهرة استحسانا كبيرا لدى ساكنة جنان الورد المستفيدة من هذه الحملة التي عبرت عن ارتياحه وتقديرها لهذا العمل الانساني النبيل، كما نوهت بالمجهودات التي بذلتها الأطر الطبية ، وكدا منظم هذه الحملة الطبية البرلماني رشيد الفايق الذين ساهموا جميعا في إنجاح هذا العمل الإنساني الذي يرسخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.