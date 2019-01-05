تارودانت: عاملات فلاحيات يقرعن باب الهجرة نحو الإلدورادو الإسباني بحثا عن عمل(فيديو)

محمد ضباش- هبة بربس

حطت قافلة التسجيل التابعة للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل “أنابيك” بتارودانت رحالها، اليوم السبت 5 يناير 2018 بمقر دار الشباب المركزية بأولاد تايمة، كأخر مرحلة من مراحل التسجيل، التي تهم فتح باب الترشيح لانتقاء ما يقارب 220 عاملة فلاحية من النساء القرويات بإقليم تارودانت، الراغبات في الالتحاق بالضيعات الفلاحية لمنطقة ويلبا الإسبانية، بعد كل من مدن أيت ايعزة وأولاد برحيل وسبت الكردان.

وحددت الوكالة مجموعة من الشروط يجب توفرها في الراغبات في العمل، من بينها أن يتراوح سنهن ما بين 25 و45 سنة، وأن تتوفر المترشحات على تجربة مهنية في المجال الفلاحي، وينحدرن من العالم القروي، وأن يتمتعن بصحة جيدة.

وبخصوص الامتيازات، فإضافة إلى التعويض اليومي المحدد في 37 يورو أي ما يعادل 400 درهم ، حُددت ساعات العمل في ست ساعات ونصف يوميا، مع توفير المسكن والتنقل من وإلى الضيعات الفلاحية لجني الفراولة والتوت من طرف المشغل، والاستفادة من يوم راحة في الأسبوع.

وعرفت هذه المحطة توافد عدد كبير من العاملات الفلاحيات الراغبات في خوض مغامرة الهجرة نحو الإلدورادو الاسباني بحثا عن مورد رزق محترم يساعدهن على إعالة أسرهن وتلبية حاجاتهن المعيشية، كما عرفت العملية تنظيما محكما بفضل تضافر جهود كل المتدخلين بما فيهم اطر الوكالة وإدارة دار الشباب وممثلي السلطة المحلية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة.

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