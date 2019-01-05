بلافريج يكشف موقفه من الصور المنسوبة لأمينة ماء العينين

هبة بريس – الرباط

كشف عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار ، موقفه من الصور التي انتشرت على نطاق واسع للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين ، وهي الصور التي خلقت جدالا ونقاشا واسعين .

وقال بلافريج في تصريح صحفي أن موقف الحزب في الشق المتعلق بالحريات الخاصة والشخصية واضح ولايمكن أن يزايد فيه ، لافتا الى انه لايمكن ان يتدخل في امور تخص شخصيات عمومية ، معتبرا ان مايروج حول صور ماء العينين عبارة “فايك نيوز” يضيف بلافريج.

وكانت عدد من الجهات، والمواقع الإلكترونية قد عمدت إلى نشر صور، نسبتها إلى ما قالت إنه سفريات قامت بها ماء العينين إلى الخارج، فيما نشر المحامي الحبيب حاجي تدوينة تزعم تخلصها من الحجاب خارج البلاد.

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