احتجاز روسي في أمريكا بعد اعتقال روسيا لأمريكي بتهمة التجسس

هبة بريس - وكالات

ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت 5 يناير أن الولايات المتحدة احتجزت مواطنا روسيا، وذلك بعد أيام من اعتقال موسكو جندي مشاة بحرية أمريكي سابق بتهمة التجسس. وتم القبض على الأمريكي بول ويلان في 28 دجنبر كانون الأول. وتقول أسرته إنه بريء وكان في موسكو لحضور حفل زفاف.

وقالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة اعتقلت الروسي ديمتري ماكارينكو على جزر ماريانا الشمالية في 29 دجنبر كانون الأول ونقلته إلى فلوريدا. وأضافت أن ماكارينكو “وصل إلى جزيرة سايبان مع زوجته وأبنائه القصر ووالده ووالدته. واحتجزه ضباط من مكتب التحقيقات الاتحادي في المطار فور وصوله”. وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو في انتظار تفسير من واشنطن لأسباب احتجازه.

وبحسب موقع “شبيغل أونلاين”، التابع لمجلة “دير شبيغل” الألمانية الشهيرة فإن محكمة في فلوريدا كانت قد أصدرت في يونيو 2017 مذكرة اعتقال بشأن ماكارينكو، بسبب اتهامه بغسيل الأموال والتآمر لتسليم مواد عسكرية إلى روسيا بطريقة غير قانونية. وأضاف الموقع الألماني أن ماكارينكو متهم بالقيام مع شريك آخر اسمه فلاديمير نفيدومي في عام 2013، بالقيام بأشياء منها محاولة تصدير معدات للرؤية الليلية وكاميرات تصوير حراري وصمامات تفجير من الولايات المتحدة إلى روسيا، دون الحصول على الموافقة اللازمة من قبل الخارجية الأمريكية. وقد خضع شريكه فيدومي للمحاكمة واعترف خلالها بأنه مذنب فحكم عليه بالسجن لمدة 26 شهرا. ولم يذكر الموقع مصدر المعلومات التي أوردها.

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