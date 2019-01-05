أكادير: العثور على جثة عارية لمشرد في الشارع، وفرضية الوفاة بسبب البرد تطرح نفسها

أحمد وزروتي: هبة بريس

عثر مواطنون مساء اليوم السبت 05يناير على جثة أحد الأشخاص وهي عارية تماما بالقرب من أحد المؤسسات الخصوصية بشارع الجيش الملكي بأكادير.

وأكدت مصادر هبة بريس أن الجثة تعود لأحد المشردين في الأربعينيات من عمره وفي ذات الوقت يعاني اختلالات ذهنية.

وفور اباغها بالأمر، انتقلت السلطات المحلية والمنية لعين المكان ليتم حمل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لفحصها وفتح تحقيق في الموضوع عن سبب الوفاة، رغم أن مواطنون رجحوا فرضية الوفاة بسبب البرد القارس الذي تعرفه المدينة هذه الأيام.

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