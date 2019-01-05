صحيفة: لاعب شالكه أمين حارث يسهر طويلاً ويأتي للتدريبات متعباً

هبة سبور – dw

بعدما نال الثناء كثيراً بفضل مستواه الجيد مع فريق شالكه في الموسم الماضي، تحاصر الشائعات الآن مستقبل النجم المغربي الشاب أمين حارث مع الفريق الألماني. وكشفت صحيفة عن سلوكيات مرفوضة للاعب، لكنه دافع عن نفسه أمام الصحيفة.

أوضح موقع “شبورت بيلد”، أن النجم المغربي الشاب أمين حارث لن يطير مع فريقه شالكه إلى إسبانيا، حيث يخوض الفريق معسكرا تدريبيا هناك، استعداداً للدور الثاني من الدوري الألماني لكرة القدم. وأضاف الموقع أن حارث سيواصل في ألمانيا تدريباته التأهيلية، بعدما تعرض في وقت سابق إلى إصابة عضلية أبعدته عن عدة مباريات مع شالكه.

وتراجع مستوى أمين حارث (21 عاماً) كثيراً هذا الموسم، وجلس في أكثر من مرة على دكة بدلاء الفريق، بعدما كان في الموسم الماضي واحداً من نجوم شالكه، الذي يحتل المرتبة الـ 13 من بين 18 فريقا، في جدول ترتيب “البوندسليغا”، برصيد 18 نقطة فقط.

وأشار موقع “شبورت بيلد” أن شالكه لا يستبعد بيع أمين حارث في فترة الانتقالات الشتوية. وأردف أن النادي الألماني يشترط الحصول على عرض جيد، من أجل السماح للنجم المغربي الشاب بالرحيل عن الفريق.

وفي نفس السياق، كانت صحيفة “بيلد” الألمانية قد ذكرت مؤخراً في تقرير لها، أن أمين حارث يلعب القمار ويسهر حتى ساعات متأخرة. وتابعت أن الدولي المغربي يأتي إلى التدريبات متعباً، ويخوض بعض مباريات مع شالكه وهو غير مركز.

في المقابل، نقل موقع “lionsdelatlas” عن أمين حارث قوله “حكاية القمار هذه تعود إلى أكثر من سنة، ولا أعرف لماذا نشرت صحيفة “بيلد” هذه القصة مؤخراً”. وأضاف :”منذ أكثر من سنة لم أضع قدمي في أي كازينو”.

يذكر أن أمين حارس كان قد وقع في ورطة كبيرة الصيف الماضي بعد عودته من المشاركة مع منتخب المغرب في مونديال روسيا، حيث تورط في حادث سير، قُتِل فيه شاب في مدينة مراكش المغربية، وصدر بحقه حكما بالسجن أربعة اشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 780 يورو.

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