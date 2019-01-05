فضيحة .. “هواوي” تسرق صورة مغربي للترويج لمنتوجها

هبة بريس - الرباط

فجر شاب مغربي، فضيحة جديدة، بطلتها شركة “هواوي” للمنتجات الالكترونية، بعد اتهامها بسرقة صورة له للترويج لهاتفها الصادر مؤخرا.

وقال الشاب المدعو “ع . أ” في تدوينة نشرها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”يا معشر المبدعين و المبدعات ، أهكذا يجزى المبدع ؟ أهكذا يعطى لكل ذي حق حقه ؟ أهكذا تمشي ساعات طوال من التمحيص في شاشة الحاسوب سدى ؟ أهكذا يأجر الذي أنفق كل ماله على آلة تصوير ذات هذه الجودة ؟ بالله عليكم أخبروني ..”

وتابع الشاب قائلا:”شركة عالمية تقوم بتصرف لا يليق بسمعتها ، أفسدت صباحي هذا اليوم حين إكتشفت سرقتهم لصورة تعبت من أجلها كثيرا ، فأضحت تروج بها لمنتوجها الجديد دون ولو إشارة بسيطة إلي ..”

“هم أصروا على هذه الفعلة”، يقول ذات المتحدث، “و لم يحترموا أي دقيقة قضيتها أجاهد التعب من أجل هذه الصورة .. أخبروني كيف أتصرف معهم ؟”

تدوينة الشاب المغربي، لقيت تفاعلا كبيرا من قبل عدد من النشطاء الذين طالبوا المعني بالأمر، بمقاضاة الشركة ومطالبتها بتعويض مادي ومعنوي مقابل الضرر الذي تسببوا له به.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1