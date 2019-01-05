داكوستا يتعاقد رسميا مع الاتحاد السعودي

هبة سبور

أعلن نادي الاتحاد السعودي، لكرة القدم على حسابه الرسمي على التويتر تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الدولي المغربي مروان داكوستا، قادما من نادي باشاك شهير التركي، لموسمين ونصف دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وجاء تعاقد الإتحاد السعودي مع الدولي المغربي بطلب من المدرب الكرواتي سلافين بيليتش والذي سبق له أن اشرف على تدريبه عندما كان لاعبا في فريق لوكوموتيف موسكو الروسي .

وسبق لداكوستا 32 سنة أن لعب في العديد من الدوريات على غرار فرنسا،هولندا،إيطاليا،تركيا،اليونان،روسيا،إنجلترا.

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