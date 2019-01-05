وزارة الصحة: عقود برامج للمديريات الجهوية للصحة في أفق سنة 2021

هبة بريس

في إطار تنفيذ مخطط الصحة 2025، ترأس وزير الصحة، السيد أناس الدكالي مجموعة من الاجتماعات لعرض خُطَط العمل الثلاثية 2019-2021 من طرف المديريات المركزية والأقسام التابعة للكتابة العامة لوزارة الصحة، وذلك بحضور المدراء الجهويين.

وفي ختام هذه الاجتماعات، تم التوقيع على عقود برامج بين وزارة الصحة في شخص السيد الكاتب العام للوزارة، البروفسور هشام نجمي والمدراء الجهويين للصحة الإثني عشر، أمس الجمعة 04 يناير 2019 بمقر الوزارة.

وتتغيا هذه العقود إحداث أداة للتدبير بين الإدارة المركزية والمديريات الجهوية للصحة، بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات على المستوى الجهوي، وذلك في إطار اللاتمركز الجهوي.

للإشارة، تلتزم الجهة الصحية بتحقيق أهداف خطة العمل للفترة 2019-2021، عن طريق تعبئة الفرق الجهوية والإقليمية والمحلية وتوفير الآليات الضرورية على مستوى الجهة.

ومن جهة أخرى، تلتزم وزارة الصحة بــ:

– توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأنشطة الجهوية

– وضع جميع المعلومات والوثائق المطلوبة و/أو الموجودة رهن إشارة الجهة، لإنجاز مهامها على النحو المطلوب

– تقديم الدعم حسب خصوصية كل جهة على حدة، وذلك من أجل تنفيذ ورصد وتقييم أنشطة خطة العمل للفترة 2019-2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة ستُجري زيارات ميدانية واجتماعات دورية من أجل تتبع مدى إنجاز الأنشطة الجهوية. كما سيتم وضع نظام للرصد والتقييم لمخططات العمل الجهوية 2019-2021.

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