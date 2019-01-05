بنشماس يدعو قيادات حزبه إلى تغليب العقل والنصح

هبة بريس - الرباط

ترأس الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس، صباح يومه السبت، اجتماعا للمكتبين السياسي والفيدرالي للحزب، بحضور عدد قيادات الحزب، وفي غياب القيادي عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري.

بنشماس، دعا قيادات الحزب ومناضليه، الى “تغليب العقل ومنطق التعاقد والنصح خلال المرحلة المقبلة، وعدم الانجراف وراء تيار المتربصين بالحزب ومشروعه منذ عشر سنوات” حسب تعبيره

وتابع زعيم “البام” مخاطبا أعضاء حزبه بالقول: “اليوم، مطروح علينا بذكاءنا الجماعي تجاوز كل المؤامرات، ومواجهة كل من يتربص بالحزب من أجل إضعافه لأنهم لن يملوا”، قبل أن يسترسل بالقول:”طالما أن الحزب يعبر عن شيء موضوعي بالمجتمع، سيبقى صامدا ”

وشدد بنشماس قائلا:”الأصالة والمعاصرة حزب وليس ثكنة عسكرية يصطف فيها المناضلون وراء الزعيم الأوحد، هو حزب حي يؤسس ويراكم في بناء قيم وقواعد تدبير الاختلافات” يقول الامين العام للحزب

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