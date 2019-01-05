هبوط اضطراري لطائرة في رومانيا كانت تقل 182 شخصا

هبة بريس - وكالات

ذكرت هيئة الطوارئ في رومانيا، اليوم السبت 05 يناير، أن طائرة هبطت اليوم اضطراريا في مدينة تيميسوارا، كانت تقل على متنها 182 شخصا، من ضمنهم طاقم الطائرة.

وأوضح المصدر أن طائرة مدنية كانت تربط بين لندن و مطار سالونيك اليوناني وعلى متنها 182 راكبا هبطت اضطراريا، بسبب سوء الأحوال الجوية في اليونان وإغلاق مطار سالونيك.

وأكد المصدر أن جميع الركاب 182 تلقوا المساعدات اللازمة، واستأنف أكثر من 100 مسافر رحلتهم الى اليونان عبر الحافلات، فيما فضل 71 راكبا عدم قبول الخدمة المقترحة من قبل الشركة التي تؤمن الرحلة.

وللإشارة فإن ممثلي شركة الخطوط الجوية اليونانية “أيجيان” وفروا طائرة أخرى لنقل بقية الركاب إلى اليونان، وسيتم ذلك مساء السبت.

وتم اليوم السبت في مدينة سالونيك وقف العمل في مطار المدينة، بسبب سوء الاحوال الجوية، كما توقف عمل جميع وسائل النقل العمومي.

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