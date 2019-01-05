ربيع الأبلق يدخل في إضراب عن الطعام .. إدارة عكاشة تنفي

هبة بريس

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 الادعاء الذي تداولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص دخول السجين (ر.أ)، المعتقل في إطار ملف أحداث الحسيمة، في إضراب عن الطعام.

وحسب بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم السبت، تؤكد إدارة المؤسسة أن السجين المعني بالأمر يتسلم ويتناول وجباته الغذائية بانتظام وبشكل يومي، ولم يتقدم قط إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام.

واعتبرت أن ما جاء في هذه المواقع الالكترونية بخصوص هذا السجين “ما هو إلا افتراء وبهتان”، مشيرة إلى أن هذه المواقع “عمدت إلى نشر تلك الأكاذيب دون التحقق منها، وذلك بإيعاز من جهات معينة ترمي إلى استغلال ملف النزلاء المعتقلين في إطار الملف المذكور من أجل تحقيق أهداف مشبوهة”.

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