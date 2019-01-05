مهتمون يناقشون ”القانون 103-13“ لمحاربة العنف ضد النساء

هبة بريس – الرباط

نظمت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالرباط ندوة علمية تحت عنوان “القانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء: المسؤوليات والتدابير القطاعية”، وذلك في إطار مشروع “باراكا: من أجل ثقافة المساواة والحق في حياة خالية من العنف”، بشراكة مع منظمة “أوكس فام” المغرب.

واستهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية للسيدة لطيفة بوشوى رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء أكدت فيها على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تهدف بالأساس الى التداول مع مختلف الفاعلين حول التدابير القطاعية الخاصة بتتبع تطبيق القانون 103.13 بعد دخوله حيز التنفيذ.

وأضافت خلال كلمتها على أنه “وبعد انتظار طويل، ومسار تشريعي حافل بالجدل صدر قانون 103.13 محاربة العنف ضد النساء، حيث دخل حيز التنفيذ في شتنبر2018، رغم التحفظات التي سجلتها الحركات النسائية بشكل عام، وفدرالية رابطة حقوق النساء، ونساء متضامنات بشكل خاص، حول هدا القانون طوال مساره التشريعي، إذ لم يستجيب لانتظارات الحركة النسائية بضرورة إصدار تشريع شامل يستجيب للمعايير الدولية الأربعة من وقاية وحماية وتكفل وعدم إفلات من العقاب، كما لم يعرف العنف بكونه تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن ولكرامتهن”، مؤكدة أنه “ورغم كل هذه الانتقادات يبقى مستجدا تشريعيا يتطلب تطبيقا سليما على أرض الواقع، وتتبعا ومواكبة في الإعمال، وفي التأطير والتكوين والتقييم من قبل جميع الجهات المعنية”.

وشملت مداخلة علي الرحاوي ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية

موضوع “آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف في القانون 103.13 : الرعاية اللاحقة للناجيات من العنف”، حيث أكد من خلال مداخلته على أن وزارة الأسرة اعتمدت مقاربة متكاملة مبنية على الحقوق فيما يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو ما يبرز من خلال عدة جوانب أبرزها تعزيز حقوق النساء من خلال إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف، و اشتغال الوزارة على إعداد الاستراتيجية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء، مع تأكيده على تعزيز دور القضاء في محاربة العنف والجريمة، إضافة إلى وجوب تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف.

و بالنسبة للإجراءات المواكبة لتنزيل القانون 103.13 فقد كشف بأن وزارة الحقاوي بادرت بتنسيق مع أهم القطاعات الشريكة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لخصت في التشاور والتنسيق لإصدار نص تطبيقي حول آلية التكفل، وهو نص ينتظر صدوره ومناقشته في مجلس الحكومة، وإطلاق حملة تواصلية وتعريفية بمضامين القانون 103-13 لفائدة المواطنين والجهات، وإعداد مخطط تكوين لفائدة الأطراف المعنية.

كما كان للقاضية مينة جميل ممثلة رئاسة النيابة العامة مداخلة حول “السياسة الجنائية في مواجهة جرائم العنف ضد النساء ومكافحة الإفلات من العقاب”، حيث أكدت في مداخلتها أن مهمة وضع السياسة الجنائية سواء في مجال مواجهة جرائم العنف ضد النساء أو غيرها من المواضيع، تبقى من اختصاص البرلمان، مؤكدة على أن دور رئاسة النيابة العامة يتجلى في تنفيذ السياسة الجنائية، والذي يتم من خلال عدة مبادرات أهمها إصدار المناشير والدوريات الموجهة الى قضاة النيابة العامة.

وأضافت أن مؤسسة النيابة العامة وفي اطار حرصها على تنفيذ السياسة الجنائية في جرائم العنف ضد النساء بادرت الى اصدار عدة مناشير مفسرة لقوانين محاربة العنف ضد النساء، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الحياة الخاصة، كما نظمت عدة ندوات تحسيسية لقضاة النيابة العامة للتعريف بمضامين هذه التشريعات الجديدة ودراسة الاشكاليات الأولية التي أثارها التطبيق العملي.

في نفس السياق أوضحت المتدخلة أن حصيلة عمل النيابة العامة للفترة ما بين 2016 و2017 تبين ارتفاع نسبة القضايا المعروضة على المحاكم فيما يخص جرائم العنف، مما يفسر أن النساء بدأن يكتسبن الجرأة لتقديم شكايات وفضح العنف الذي يستهدفهن.

وأكدت القاضية مينة جميل أن قانون العنف ضد النساء تضمن عدة ايجابيات من قبيل: تشديد العقوبات في الفصول (404-432-446 -481 –503 – و447 1-447 المتعلقة بحماية المعطيات الخاصة، و الاختطاف والاحتجاز ، و رفع الغرامات بالنسبة للتحرش الجنسي، وتجريم المساس بالحياة الخاصة، تجريم الطرد من بيت الزوجية؛ وحق الجمعيات ذات منعة عامة في الانتصاب كطرف مدني.

كما استعرضت بعض جوانب القصور التي ما تزال تعتري النصوص القانونية، من قبيل أن المشرع المغربي لم يشترط القصد الجنائي لقيام جريمة المساس بالحياة الخاصة عكس نظيره الفرنسي، فضلا عن عدم تجريم بعض الممارسات التي تتعرض لها النساء في الإدارات العمومية كرفض تسليم بعض الوثائق المتعلقة بالأبناء (الشواهد المدرسية)..الى جانب المقتضيات المتعلقة بالاجهاض، والتحايل على النصوص المنظمة لتزويج القاصرات والتعدد.

ونبهت المتدخلة في نهاية مداخلتها الى بعض الاشكاليات التي يثيرها موضوع حماية الحياة الخاصة، والتي عمل منشور رئيس النيابة العامة على توضيحها حينما أكد على أهمية الاسترشاد بالاجتهاد القضائي المقارن الذي استقرّ على اعتبار “عملية التسجيل التي تكون الغاية منها تقديم دليل إلى القضاء أو الشرطة القضائية لا تقوم معها جريمة انتهاك الحياة الخاصة”. وقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن اعتبرت جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغم قيام المشتكى به بتسجيل مكالمة هاتفية مع المشتكي”.

بدورها استعرضت فاطمة الزهراء الراوي ممثلة عن وزارة الصحة حول موضوع “قراءة في تقرير وزارة الصحة لسنة 2018 والتدابير والمبادرات للوقاية والحماية والتكفل بالنساء المعنفات”، (استعرضت) في مستهل كلمتها لائحة التعاريف التي انطلق منها البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أنواع أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة من الطفولة إلى الشيخوخة، واعتبار العنف كمشكل من مشاكل الصحة العمومية نظرا لطابعه الوبائي.

كما سلطت الضوء على التدابير المتخذة من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، أهمها خلق الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال سنة 2008، و إقرار مجانية الشهادة الطبية للنساء المعنفات، والشهادة الطبية الشرعية لفائدة الأطفال ضحايا العنف، مع خلق وحدات طبية شرعية ونفسية لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف.

ومن جانبها كشفت نزهة سروية ممثلة عن وزارة العدل حول موضوع “التدابير والمبادرات للوقاية من العنف: دور المساعدة الاجتماعية على ضوء القانون 103-13 “، حيث اعتبرت أن مقاربة وزارة العدل في مجال حماية المرأة من العنف تبرز بشكل واضح من خلال تجربة خلايا التكفل بالنساء كآلية لمحاربة العنف، والتي مرت بعدة مراحل أهمها، إصدار منشور وزير العدل سنة 2004 القاضي بإحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

إضافة إلى صدور قانون 103.13 والذي قام بمأسسة خلايا التكفل بالنساء ونص على إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف مهامها: التوجيه، الدعم والمرافقة وهي مهام المساعدة الاجتماعية، ومؤسسة المساعدة الاجتماعية بقطاع العدل: والتي يتجلى دورها في تعزيز حماية النساء ضحايا العنف من خلال الاستقبال، الاستماع، التوجيه، الدعم، المرافقة، التنسيق والتتبع.

المديرية العامة للأمن الوطني بدورها كان لها مشاركة في الموضوع حيث كشفت ممثلتها عميدة الشرطة بثينة فارسي في مداخلة تحت عنوان “معالجة الشكايات النساء المعنفات داخل خلايا العنف التابعة للأمن الوطني”، حيث استعرضت المتدخلة دور خلايا الاستماع المحدثة بمراكز الأمن الوطني في معالجة قضايا العنف ضد النساء، مؤكدة أن الخلايا تتلقى بشكل يومي ومتواصل شكايات النساء المعنفات وتنجز المحاضر، وتقوم بالمعاينات اللازمة، واستدعاء الأطراف، والانتقال، كل ذلك تحت اشراف النيابة العامة.

وسلطت المتدخلة أيضا الضوء على التقنيات المستعملة في الاستماع للنساء المعنفات وجمع الادلة والتي تعتمد بالأساس عنصر السرعة وحماية الخصوصية ومراعاة الحالة النفسية للضحية، وهو ما يبرز من خلال، تلقى المكلفات بالاستماع تكوينات مستمرة بالمعهد الملكي للشرطة في مجال محاربة العنف ضد النساء، و الاستفادة من الندوات التي تنظمها منظمات دولية، إضافة إلى الخلايا التي أصبحت تحترم الشروط المتفق عليها دوليا فيما يخص احترام الضحايا.

وأكدت المتدخلة على أهمية التنسيق بين خلية الأمن الوطني وبين المستشفيات والنيابة العامة والمجتمع المدني لضمان مسار ناجح لمعالجة جرائم العنف ضد النساء.

من جانبها استهلت ممثلة هيئة المحامين بالرباط المحامية عتيقة الوزيري مداخلتها في الموضوت بمحور تحت عنوان “القانون 103-13 المتعلق بالعنف ضد المرأة: مهام وأدوار هيئة الدفاع”.

حيث أكدت أن “المعول عليه في تفعيل هذا القانون أساسا العمل القضائي، الذي ننتظر منه تفعيل هذا القانون بروحه وفلسفته التي جاءت نتيجة أصوات مناديه بوقف العنف ضد النساء، أصوات رقمية تتجلى في معطيات المندوبية السامية للتخطيط وأرقام الجمعيات النسائية كلها تنادي بتغير وضعية النساء”.

وأضافت أن دور الدفاع في هذا الجانب لا ينفصل عن دور المؤسسة القضائية، فهيئة المحامين يعول عليها كثيرا من أجل حسن تطبيق هذا القانون الجديد، من خلال الدفوع التي يمكن أن تثيرها أمام المحاكم، ومن خلال مطالبتها بحسن تطبيق مقتضيات هذا القانون، ومن خلال مؤازرة الضحايا..

وأضافت أن قانون العنف ضد النساء لم يتطرق الى معضلة الإثبات التي لطالما تواجه النساء الضحايا، كما لم يتطرق الى مسألة التعويض وجبر الضرر خاصة في الحالة التي يكون فيها مرتكب العنف عاجزا عن أداء التعويضات المدنية.

ومثل الدكتور أنس سعدون، نادي قضاة المغرب عبر مداخلته حول موضوع” الآفاق الجديدة لإعمال قانون 13-103 من خلال تدابير الحماية القضائية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

واستهل الدكتور أنس سعدون مداخلته بالتأكيد على أن سياق هذه الندوة يختلف عن السياق العام الذي لطالما عرفه موضوع مناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء، حيث كانت المناقشات السابقة قبل سنوات تركز على انتقاد أوجه القصور في مشروع القانون 103.13، أما اليوم فينبغي أن تنتقل المناقشات الى مستوى آخر بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فجمعيات المجتمع المدني، والسلطات المكلفة بانفاذ القانون، والقطاعات الحكومية المتدخلة، والباحثون وكل المهتمين مدعوون اليوم الى رصد الإشكاليات الأولية التي يثيرها النص الجديد، فضلا عن التحسيس بمستجداته ولا سيما في الشق المتعلق بتدابير الحماية، حتى لا تبقى حبيسة النصوص.

وأضاف الدكتور أنس سعدون أن هناك عدة أسئلة أولية تطرحها مستجدات قانون 103.13 خاصة في الشق المتعلق بالتجريم، فعلى سبيل المثال، ما المقصود ببيت الزوجية في جريمة طرد أحد الزوجين منه، هل هو السكن المستقل الذي يعده الزوج لزوجته، أم السكن المخصص لاقامة الزوجين حتى لو كان في ملكية الزوجة، أو في ملكية والدي أو أقارب الزوج؟ ثم هل تقوم جريمة الاكراه على الزواج في حالة تحايل أولياء أمور الطفلة على تزويجها بشكل عير قانوني دون اللجوء الى القضاء؟ أو بمعنى آخر على تقوم جريمة الاكراه على الزواج في حالة زواج الفاتحة؟ ثم كيف يحتسب أجل التقادم في جرائم الاكراه على الزواج، هل من تاريخ ارتكاب الفعل، أم من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني؟ ثم هل يشترط تقديم شكاية في جرائم المس بالحياة الخاصة أم يمكن للسلطات المكلفة بانفاذ القانون أن تتدخل طالما أن المشرع لم يشترط وجود شكاية على عكس جرائم أخرى مثل الطرد من بيت الزوجية والاكراه على الزواج؟

في نفس السياق أكد المتدخل أن تدابير الحماية الواردة في قانون 103.13 ورغم أهميتها ما تزال غير مفعلة على أرض الواقع، وتحتاج الى جهد إضافي للتحسيس والتعريف بها، كما أنها تطرح عدة أسئلة أمام الجهات المعنية بها، ومن بينها مثلا تدبير منع الاتصال بالضحية، اذ يبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن تفعيل هذا التدبير حينما تطلبه الضحية، هل لا بد من انتظار تعديل قانون المسطرة الجنائية لتبني أسلوب السوار الالكتروني، أم يمكن تفعيله بطرق أخرى ؟ خاصة وأن القانون الجديد يحيل بدوره على عقوبات بديلة، لا وجود لها في قانون المسطرة الجنائية الحالي؟

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