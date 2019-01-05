“السترات الصفراء” تخرج للتظاهر بشوارع باريس

هبة بريس - وكالات

يتظاهر اليوم السبت محتجون من حركة “السترات الصفراء” في المراكز الرمزية في باريس ومناطق فرنسية أخرى، وتمثل أولى تظاهراتهم في العام 2019 اختبارا للحكومة التي شددت موقفها من الحركة التي زعزعت رئاسة إيمانويل ماكرون.

ويسعى المحتجون من “السترات الصفراء” في يوم تعبئة ثامن لاستنهاض حركتهم بعد اعتقال أحد قادتهم المعروفين في، في تحد للحكومة التي باتت تصفهم بالـ”محرضين” وتطالب بعودة النظام.

وفي أول تعبئة للعام 2019، دعا المحتجون إلى التظاهر في باريس ومناطق مختلفة، غير آبهين بالتنازلات التي قدمتها الحكومة والنقاش الوطني الكبير الذي يبدأ في منتصف يناير لبحث المطالب.

وأمام زخم هذا التحرك خصوصا في بداياته، قدمت الحكومة الفرنسية تنازلات عدة كان أبرزها إلغاء الرسوم على الوقود التي كانت مقررة للعام 2019، إضافة الى إجراءات أخرى الهدف منها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

وبلغت كلفة هذه الإجراءات على الخزينة العامة نحو عشرة مليارات يورو.

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