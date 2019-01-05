الرجاء يخوض الديربي في غياب 5 عناصر

هبة سبور

سيخوض فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مباراته ضد الوداد الرياضي يوم غد الأحد محروما من خدمات خمسة لاعبين بسبب الإصابة أو قرارات تأديبية من طرف الجامعة الملكية.

وسيغيب عن تشكيلة الرجاء كل من عمر بوطيب وعبد الجليل جبيرة،والليبي سند الورفلي ،ليما مابيدي بسبب الإصابة فيما سيغيب بدر بانون بسبب الإيقاف من طرف اللجنة التأديبية للجامعة الملكية .

وسيكون المدرب الإسباني كارلوس غاريدو مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مؤجل الجولة السادسة ،كما سيكون بإمكانه الإعتماد على الثنائي أيوب ناناح والكاميروني فابريس نغاه الذي تعاقد معهم الفريق مند أيام من الدفاع الحسني الجديدي.

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