الملك يتوصل ببرقيات تهاني من قادة دول شقيقة بمناسبة السنة الجديدة

هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالعديد من برقيات التهاني الجديدة من قادة دول وحكومات بلدان شقيقة وصديقة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019.

وأعرب قادة هذه البلدان، في هذه البرقيات، عن متمنياتهم بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وللشعب المغربي بمزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة النيرة لجلالته.

ويتعلق الأمر ب :

– صاحب الجلالة الملك فيليب السادس، عاهل إسبانيا.

– فخامة السيد شي جين بينغ، رئيس الجمهورية الشعبية الصينية.

– فخامة السيد إسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا.

– فخامة السيد يانوس أدير، رئيس جمهورية هنغاريا.

– فخامة السيد مايكل دانيال هيغينز، رئيس إيرلاندا.

– فخامة السيد نغويان فو ترونغ، رئيس الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية.

– فخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

– فخامة السيد خوان كارلوس فاريلا رودريغيز، رئيس جمهورية بنما.

– فخامة السيد جوستين ترودو، الوزير الأول الكندي.

– فخامة السيدة باتسي ريدي، الحاكمة العامة لنيوزيلندا-الجديدة.

– فخامتي السيد لوكا سانتوليني والسيد ميركو توماسوني، القبطانان الحاكمان بجمهورية سان مارينو.

– فخامة السيد برافيند كومار جوغنوت، رئيس الوزراء بجمهورية موريشيوس.

– فخامة السيد أنطوني مارتي، رئيس حكومة أندورا.

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