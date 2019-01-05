ضبطته يغش خلال الامتحان.. فقتلها طعنا وبالرصاص

هبة بريس - وكالات

قتل شاب تركي باحثة في جامعة بالعاصمة أنقرة، بعد أن ضبطته يغش خلال أحد الامتحانات في كلية الحقوق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية، الجمعة.

وأفادت صحيفة “حرييت” أن الطالب في كلية الحقوق، ويدعى “إسماعيل هـ”، قتل الباحثة سيرين دامار زينل في 2 يناير من الجاري.

واعتقلت الشرطة الجاني بعد وقت وجيز من الحادثة.

ووقعت الحادثة في جامعة كانكايا، حين أقدم الطالب الغاضب على طعن الفتاة أولا، ثم إطلاق الرصاص عليها لاحقا من مسدس والده، وهو ضابط شرطة متقاعد، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وتوفيت دامار، التي أصيبت بجروح بالغة، متأثرة بجراحها على الرغم من الجهود التي بذلها المسعفون لإنقاذها.

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