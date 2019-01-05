رسميا خالد بوطيب يوقع للزمالك المصري

نُشر بتاريخ :  2019-01-05 - 08:50
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هبة سبور

تعاقد رسميا نادي الزمالك المصري مع الدولي المغربي خالد بوطيب قادما من نادي مالطية سبور التركي بعقد يمتد لثلاثة سنوات ونصف وبقيمة مالية وصلت ل ثلاثة مليون يورو.

وسيتقاضى الدولي المغربي سنويا مع الزمالك مليون و700 ألف دولار كأحد أغلى اللاعبين في الدوري المصري ،كما يعتبر ثاني لاعب مغربي في الفريق بعد حميد أحداد.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 30 سنة توصل بمجموعة من العروض الخليجية والأوروبية في هذا المركاتو الشتوي إلا أنه فضل العر ض المصري الذي كان مغريا خاصة من الناحية المادية.

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