ترامب يهدد الكونغرس بإغلاق حكومي لسنوات وإعلان الطوارئ

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطالة أمد “الإغلاق الحكومي” لـ”أشهر وحتى سنوات” وفرض حالة الطارئ في البلاد مما سيمكنه من بناء جدار عند الحدود مع المكسيك دون موافقة الكونغرس.

وقال ترامب خلال اجتماعه مع قادة الكونغرس اليوم الجمعة إنه سيوكن “فخورا” بمواصلة التوقف الجزئي لعمل عدد من المؤسسات الحكومية المعروف بـ”الإغلاق الحكومي” لـ”أشهر وحتى سنوات” حتى الحصول على تمويل لبناء الجدار الذي من شأنه كبح جماح الهجرة غير الشرعية عبر أراضي المكسيك.

وعبر ترامب عن قناعته بأنه “يفعل شيئا صحيحا”.

وأكد الرئيس الأمريكي للصحفيين ما قاله لقادة الكونغرس إذ صرح: “إنني فعلت ذلك، قلت ذلك فعلا، لا أعتقد أن ذلك سيحدث في الواقع، لكني مستعد”، وفق ما أفادته به صحيفة “ديلي ميل”.

ووصف ترامب الاجتماع بـ”المثمر جدا جدا”، مشيرا إلى أنه أوعز بتشكيل فريق عمل برئاسة نائبه، مايك بينس، لعقد اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع لبحث كيفية المضي قدما في موضوع بناء الجدار في ظل مواصلة الإغلاق الحكومي.

وكشف ترامب أنه كان قد نظر في إمكانية إعلان حالة الطوارئ في البلاد لبناء الجدار دون الحصول على موافقة المشرعين لتخصيص المبلغ الذي يطالب به وقدره أكثر من 5 مليارات دولار لهذا الغرض.

وأضاف: “لم أفعل ذلك، لكني ما زلت أستطيع أن أفعله. يمكننا أن نعلن حالة الطوارئ الوطنية ويمكننا أن نفعل ذلك بشكل سريع جدا”.

من جهته، اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، ترامب بأنه يحتجز الموظفين الفيدراليين رهائن حتى تمويل بناء الجدار.

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