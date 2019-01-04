المعتصم يتضامن مع “ماء العينين” ويطالب لفتيت بالتحقيق في الصور المنسوبة اليها

هبة بريس ـ الرباط

طالب المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، من وزير الداخلة ووزير العدل بـ ”فتح تحقيق عاجل حول الصور المفبركة للمواطنة أمينة ماء العينين”.

وقال المعتصم : “في انتظار فتح تحقيق والضرب على يد كل السفهاء اللذين لا يتورعون عن المس بأعراض الناس وخصوصيتهم ، أعلن تنديدي بما تتعرض له أمينة ماء العينين بالقوة والعزم الذي نددت بهما في السابق في قضايا مماثلة وأعلن تضامني مع هذه المواطنة المغربية تضامنا كاملا”.

واضاف المعتصم في تدوينة فيسبوكية : “معالي الوزيرين، من يقف وراء نشر تلك الصور إما بليد يضر بالمرحلة ومتطلباتها وبسمعة المغرب ويدفع نحو اليأس أو متآمر على أمن البلاد ووحدتها وسمعتها وهو في جميع الحالات نذل عديم الأخلاق تافه”، على حد قوله، وزاد “لا يمكن أن نبقى نتفرج على غباء الأغبياء وبلادة البلداء وتآمر المتآمرين مهما كانت التبريرات ومهما احتدم الخلاف في الرأي ومهما اشتعل الصراع السياسي . هناك قيم ومبادئ فوق السياسة والحسابات السياسوية الضيقة”.

ويرى المعتصم أن “عواقب هذه التشهير قد تكون له انعكاسات سلبية”، وتابع: “لهذا قلت وأكرر أن عليكم التحرك السريع لمنع البلداء الذين لا يستحضرون الأبعاد المتشعبة في مثل هذه القضايا أو المتآمرين اللذين يعرفون جيدا أن بعض التفاصيل قد تربك كل حسابات المغرب مستحضرين أن ظهور البوليساريو وحصول تعقيدات في قضية الصحراء كان من أسبابها أخطاء ارتكبت في حق المواطنين المغاربة في الصحراء وجعلت بعضهم ينحازون إلى أطروحة الانفصال”.

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