وفاة مدير عام شركة “SGTM” للبناء وعمارة يعزي فيه

هبة بريس ـ الرباط

توفي صباح يومه الجمعة، مؤسس الشركة العامة لأشغال المغرب، أحمد القباج، إثر أزمة قلبية ألمّت به.

ويتولى أحمد القباج، منصب الرئيس المدير العام لـ “SGTM” الرائدة في الأشغال العمومية الكبرى بالمغرب، والتي تشغّل نحو 12 ألف شخصا، ويشرف على أشغال بناء الميناء الجديد لآسفي.

للإشارة فإن “SGTM” شاركت في عدد كبير من الأشغال الكبرى بالمملكة منها “أشغال تهيئة ميناء الناظور وخط القطار فائق السرعة”.

وعلى اثر هذا المصاب الجلل تقدم وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء بأحر التعازي لأسرته، و كذا لمسؤولي و مستخدمي الشركة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0