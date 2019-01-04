نقل المتورط في ذبح السائحتين الاسكندنافيتين إلى مستشفى للأمراض العقلية

هبة بريس ـ الرباط

نقلت فرقة تابعة للدرك بالخميسات المتورط الرئيسي في ذبح السائحتين الإسكندنافيتين إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية و النفسية بسلا أمس الخميس وسط حراسة أمنية مشددة.

وجرى نقل الاخير لعرضه على أطباء مختصين في الأمراض العقلية و النفسية بأمر من النيابة العامة بعدما انتابته حالة هستيرية و شرع في الصراخ و التحدث مع نفسه وسط السجن المحلي بتيفلت منذ الأحد الماضي تورد “الصباح”

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط أحال الأحد الماضي ، على أنظار قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب، 15 شخصا يشتبه في علاقتهم بجريمة قتل السائحتين في إمليل قبل نحو 15 يوما.

وحسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الرباط، فإن النيابة العامة التمست، من قاضي التحقيق، التحقيق مع المشتبه فيهم من أجل أفعال إرهابية، من بينها “جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الاشخاص والمشاركة والمساهمة في ذلك، مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، مع اعتبار 3 منهم في حالة عود، وتحريض الغير واقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بالإرهاب”.

وذكر البلاغ أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق الأمر باعتقال هؤلاء احتياطيا.

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