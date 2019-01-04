بيد الله : الخدمة العسكرية للمتطوعين في أداء الخدمة أولا قبل الانتقال إلى الإجبار

هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس النواب بالإجماع على قانون الخدمة العسكرية الذي سيعيد العمل بالتجنيد الإجباري، وذلك بعد 11 عاما من إلغائه.

عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، قدم عرضا حول مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، بلجنة الخارجية بمجلس المستشارين.

وفي سياق التدخلات أكد محمد الشيخ بيد الله أنه من الإيجابيات القوية لهذا القانون، هو أنه سيشكل جيشا احتياطيا يمكن الاستفادة من تجربته واللجوء إلى خدماته في أي وقت، للدفاع عن الوطن والتصدي لكل المخاطر الأمنية والطبيعية التي قد يتعرض لها.

وبعدما وقف عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عند التجارب الدولية، والسياق التاريخي والقانوني للخدمة العسكرية ، انتقل للحديث عند الصورة الملتبسة من العملية وسط الشباب والرأي العام عامة، وما نجم عنه من تأجيج الخوف من التجنيد.

وفي شق الإعفاءات، دعا الشيخ بيد الله أن يكون به شيء من الليونة في المستقبل، مقترحا في عملية التجنيد أن تكون الأسبقية في أفواج الخدمة العسكرية للراغبين والمتطوعين في أداء الخدمة أولا قبل الانتقال إلى الإجبار.

بيدوذكر محمد الشيخ بيد الله بأن الخدمة العسكرية ليست وظيفة كأي وظيفة أخرى، لأنها تحتاج لمواكبة كبيرة، وخصوصا مع التحولات المستقبلية المتسارعة.

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