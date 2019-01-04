طائرة نرويجية عالقة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية

هبة بريس ـ وكالات

قالت شركة “نرويجيان شاتل” للطيران إن طائرتها “بوينغ 737” عالقة في إيران منذ ثلاثة أسابيع، بعدما غيرت مسارها جراء عطل طارئ، ولم تتمكن من إصلاحه بسبب عقوبات واشنطن على طهران.

ولا تزال الطائرة في مكانها على الأراضي الإيرانية منذ ذلك التاريخ، ويحاول فنيون نرويجيون إصلاحها، وفق المتحدث باسم الشركة، فيما نقل ركابها في اليوم التالي إلى وجهتهم بطائرة أخرى.

ووفقا لمواقع متخصصة، فإن الصعوبة تكمن في إمكانية نقل القطع الضرورية إلى إيران لتصليح الطائرة، دون خرق العقوبات الدولية.

وقد هبطت الطائرة التي أقلعت من دبي متجهة إلى أوسلو بـ192 راكبا على متنها، بشكل طارئ في مدينة شيراز (جنوب غربي لإيران) في 14 ديسمبر 2018 بسبب عطل في محركها.

وقد أعادت الولايات المتحدة العمل بالعقوبات الكاملة على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

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