طائرة نرويجية عالقة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية

نُشر بتاريخ :  2019-01-04 - 21:06
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ وكالات

قالت شركة “نرويجيان شاتل” للطيران إن طائرتها “بوينغ 737” عالقة في إيران منذ ثلاثة أسابيع، بعدما غيرت مسارها جراء عطل طارئ، ولم تتمكن من إصلاحه بسبب عقوبات واشنطن على طهران.

ولا تزال الطائرة في مكانها على الأراضي الإيرانية منذ ذلك التاريخ، ويحاول فنيون نرويجيون إصلاحها، وفق المتحدث باسم الشركة، فيما نقل ركابها في اليوم التالي إلى وجهتهم بطائرة أخرى.

ووفقا لمواقع متخصصة، فإن الصعوبة تكمن في إمكانية نقل القطع الضرورية إلى إيران لتصليح الطائرة، دون خرق العقوبات الدولية.

وقد هبطت الطائرة التي أقلعت من دبي متجهة إلى أوسلو بـ192 راكبا على متنها، بشكل طارئ في مدينة شيراز (جنوب غربي لإيران) في 14 ديسمبر 2018 بسبب عطل في محركها.

وقد أعادت الولايات المتحدة العمل بالعقوبات الكاملة على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

فتح تغلق مقراتها في غزة حتى إشعار آخر

قررت حركة فتح في قطاع غزة إغلاق مقراتها في قطاع غزة والتوقف التام عن العمل بها، حتى إشعار …