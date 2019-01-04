ترحيل مواطن مغربي من الدانمارك محكوم بدعم “الإرهاب”

هبة بريس ـ الرباط

كما كان متوقعا ، رحلت السلطات الدنماركية المغربي / الدنماركي سعيد منصور نحو المغرب بعد تجريده من جنسيته بناءا على قانون مكافحة الارهاب .

وجرى ترحيل سعيد منصور بعد عملية تفاوض بين الدانمارك والمغرب بعدما تم تجريد الاخير من جنسيته ،وهو المدان سابقا مرتين بتهمة “التحريض على الإرهاب”، إذ لوحق منذ 2006 بناء على كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومكالمات هاتفية وتعليقات علنية عن الإرهاب.

ورفض منصور التهم التي وُجهت إليه، في حين استعانت النيابة بترجمات مختلفة لما كان يكتبه في صفحته على فيسبوك، وتم تقديم لائحة تهم بـ”تهديد سياسيين ومشرّعين دنماركيين”

ونجحت الحكومة الدنماركية، العام الماضي، في تقديم “أدلة” استخدمها الادعاء لإقناع المحكمة العليا بأن منصور يشكل تهديدا وبالتالي يجب تجريده من الجنسية وإبعاده إلى المغرب، الذي يملك جنسيته أيضا. ولم يشفع له وجود أبناء له في البلد، ولا زواجه مرة ثانية ولا كونه أبا لطفل رضيع، في إقناع القضاء بالعدول عن قرار الترحيل.

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