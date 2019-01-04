دائرة أمنية تؤمن 160 ألف مواطن ومطالب بخلق دائرة جديدة بأكادير

أحمد وزروتي: هبة بريس

معاناة كبيرة تلك التي تعيشها الدائرة الرابعة للأمن الوطني بأكادير بحي الخيام اعتبارا للمساحة الكبيرة التي تغطيها والنقص الكبير في الموارد البشرية التابعة لها، حيث تعمل على تأمين أزيد من 160 ألف مواطن يقطنون بنفودها.

ويعتبر الحي المحمدي والذي يدخل في نفود الدائرة، أحد الأحياء الكبيرة التي تصل مساحته إلى 820 هكتار آهل بالسكان في إقامات متعددة، يقطنها أزيد من 45 ألف نسمة، فضلا عن دواوير أخرى مجاورة كآيت تاووكت وإغيل أضرضور وآيت المودن ….

وأمام هذا الوضع، أصبح من اللزوم الإسراع في نقل اختصاصات الدائرة الأمنية الرابعة بهذا الحي إلى دائرة جديدة للتخفيف عن العناصر الأمنية والذين يجوبون أحياء الخيام وليراك بواركان فضلا عن أحياء أخرى تدخل في نفود الدائرة، مع توفير الموارد البشرية اللازمة، حيث يلاحظ نقص كبير في جل الدوائر الأمنية التي تعمل فقط ب15 موظفا على الأكثر، في حين يستلزم العمل في إطار التدخلات والتعامل مع الشكايات أزيد من 30 موظفا أمنيا بكل دائرة على حدة.

ويتوفر الحي المحمدي أيضا على 11 وكالة بنكية و6 مؤسسات تعليمية تابع للقطاع العمومي و6 مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، تستلزم تواجدا أمنيا قريبا منهم.

واعتبارا للدور المهم الذي تقوم به الدائرة في محاربة الجريمة، فقد تمكن مروجو المخدرات والأقراص المهلوسة من إيجاد أمكنة مريحة لتجارتهم في سفوح الجبال بعد تضييق الخناق عليهم من طرف الأمن بالمجال الحضري، مما يستدعي معه الإسراع بخلق دائرة أمنية خاصة بالحي المذكور نظرا لأهميتها في الحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة.

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