إيقاف مصنفين خطر في ترويج المخدرات بمدخل مدينة فاس

هبة بريس من فاس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 04 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما بنقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش التي تم القيام بها عن حجز 1102 قرصا من مخدر الإكستازي.

وقد مكنت الأبحاث التي تم إجراؤها في هذه القضية من إيقاف شخصين إضافيين، يبلغان من العمر 43 و60 سنة، يشتبه في كونهما على صلة بترويج هذه الشحنة من الأقراص الطبية المهلوسة بمدينة فاس.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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