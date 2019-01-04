من عائلته..انهالوا عليه بالعصي الى ان لفظ انفاسه ضواحي مراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

أكدت مصادر مقربة لهبة بريس، أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط بمعية عناصر المركز القضائي تمكنوا من فك لغز جريمة القتل التي هزت جماعة مجاط، بعد العثور على شخص جثة هامدة وعليها آثار الضرب بقارعة الطريق قرب دوار “المعيصرة”، حيث ألقي القبض على شخصين من عائلته متورطين في قتل الضحية بواسطة عصي خشبية.

وأفادت ذات المصادر، أن الضحية المسمى قيد حياته “ميلود.أ” المزداد سنة 1969 والمتزوج وله ابنين، تعرض للضرب والجرح من طرف الموقوفين ليلا بسبب خلاف أسري بينهما، حيث انهالوا عليه بالعصي على مستوى الرأس إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بالقرب من مسكنه بالدوار المذكور.

هذا وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تم اقتياد المتهمين في هذه الأثناء من مساء اليوم الجمعة الى المركز القضائي للدرك الملكي بسرية شيشاوة من أجل فتح تحقيق معمق حول النازلة والظروف المحيطة بها، في انتظار ما سيؤول اليه التحقيق.