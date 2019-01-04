توقيف فرنسيين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال اليوم الجمعة، من توقيف مواطنين فرنسيين، أحدهما من أصل مغربي والثاني من أصل تونسي، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما كانا يستغلان محلا لبيع بذور الأغراس ولوازم البستـنة كواجهة لترويج مخدر الشيرا وسنابل الكيف، حيث مكنت إجراءات التفتيش من العثور داخل المحل على أكثر من خمسين كيس بلاستيكي صغير يحتوي على قطع من مخدر الشيرا معدة للبيع، فضلا على أظرفة تتضمن مبالغ مالية.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة داخل شقة يستغلها المشتبه فيهما أسفرت عن العثور على ستة مزهريات من الحجم الكبير، تتضمن بذور وسنابل مخدر الكيف، وقد تم تجهيزها بالضوء وأغلفة بلاستيكية كمشتل للزراعة، كما تم حجز مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار في المخدرات.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.