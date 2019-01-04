الوكيل العام يحيل أسامة الخليفي على المحاكمة في حالة اعتقال

هبة بريس ـ الرباط

مَثل أسامة الخليفي، الناشط السابق في “حركة 20 فبراير”، أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، اليوم الجمعة، من أجل الاستنطاق التفصيلي معه بخصوص تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كانت موضوع وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، إحالة الناشط السابق في حركة 20 فبراير أسامة الخليفي على المحاكمة في حالة اعتقال، بتهمة “التحريض على جريمة”.

وحدد الوكيل العام للملك يوم الجمعة المقبل تاريخا لأول جلسة لمحاكمة أسامة الخليفي، حيث مثل هذا الأخير أمام أنظار الوكيل العام، وتم استنطاقه بناء على تدوينة قام بنشرها على حسابه الفيسبوكي

وكان الخليفي قد علق في تدوينة على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” جاء فيها: “بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتين، أنا أتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة والتنمية،” مضيفا: “لو كان ممكن سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس”.

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