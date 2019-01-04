الجيش يطلق استراتيجية تتركز على التصنيع ومكافحة التجسس

أعطى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، تعليمات للقيادات العسكرية بكل من الجنوب وشمال المملكة لتنفيذ معالم استراتيجية جديدة تتركز على التصنيع ومكافحة التجسس، وتهدف إلى تحديث المعدات التكنولوجية، التي يتوفر عليها الجيش المغربي، وتعزيز قدراته العسكرية، إضافة إلى ضخ دماء جديدة في مناطق حساسة كالمنطقة الجنوبية.

وقالت مصادر متطابقة إن الاستراتيجية الجديدة تشمل، كذلك، التحقيق في التجاوزات والشكايات التي تتوصل بها قيادة القوات المسلحة، وإحالتها على القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، إذ تبقى الصلاحية للمفتش العام عبد الفتاح الوراق لإصدار عقوبات تأديبية في حق المتورطين فيها.

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